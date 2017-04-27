В Уфе шестиклассник спас тонущего пенсионера
Мужчина провалился под лед и без помощи школьника мог просто не выжить.
Мужчина провалился под лед и без помощи школьника мог просто не выжить.
Дело было в прошлую пятницу, 21 апреля. 12-летний Егор Мартынов гостил у сестры в Нижегородке. В доме делали перестановку: пока взрослые возились с мебелью, шестиклассник заскучал и вышел на улицу прогуляться.
— Смотрю, а там в пруду
Балансируя на скользком берегу, Егор пытался вытащить утопающего по льду, но он безбожно проваливался, слишком тонкий. Юный спасатель сам едва под воду не ушел. К счастью, на помощь Егору подоспел муж его сестры, Ринат.
— Тогда я схватил длинную палку и кинул ее в пруд. Мужчина схватился за нее, и мы с Ринатом потихоньку притянули мужчину к берегу. Потом вместе пришли домой, отпоили дяденьку горячим чаем и вызвали скорую, — рассказывает храбрый школьник.
Родные уверены, что Егор вырос таким отважным благодаря спорту — вот уже год он ходит в секцию
— Знаете, сын сильно поменялся. Думаю, что именно тренировки прививают детям смелость, — рассказала мама мальчика, Анна Мартынова.
Управление МЧС Башкирии уже представило юного храбреца к награде «За спасение погибающих на воде». Вот только слава и почести парня не привлекают.
— Главное, что я жизнь человеческую спас, остальное не так важно, — философствует юный герой.