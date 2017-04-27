Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе шестиклассник спас тонущего пенсионера

Мужчина провалился под лед и без помощи школьника мог просто не выжить.

Дело было в прошлую пятницу, 21 апреля. 12-летний Егор Мартынов гостил у сестры в Нижегородке. В доме делали перестановку: пока взрослые возились с мебелью, шестиклассник заскучал и вышел на улицу прогуляться.

— Смотрю, а там в пруду кто-то барахтается. Ну, я сразу туда и побежал, — вспоминает школьник. — Оказалось, что там пожилой мужчина провалился под лед и уже захлебывается….

Балансируя на скользком берегу, Егор пытался вытащить утопающего по льду, но он безбожно проваливался, слишком тонкий. Юный спасатель сам едва под воду не ушел. К счастью, на помощь Егору подоспел муж его сестры, Ринат.

— Тогда я схватил длинную палку и кинул ее в пруд. Мужчина схватился за нее, и мы с Ринатом потихоньку притянули мужчину к берегу. Потом вместе пришли домой, отпоили дяденьку горячим чаем и вызвали скорую, — рассказывает храбрый школьник.

Родные уверены, что Егор вырос таким отважным благодаря спорту — вот уже год он ходит в секцию греко-римской борьбы.

— Знаете, сын сильно поменялся. Думаю, что именно тренировки прививают детям смелость, — рассказала мама мальчика, Анна Мартынова.

Управление МЧС Башкирии уже представило юного храбреца к награде «За спасение погибающих на воде». Вот только слава и почести парня не привлекают.

— Главное, что я жизнь человеческую спас, остальное не так важно, — философствует юный герой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Журналисты узнали, зачем Дональду Трампу красная кнопка на рабочем столе
Мария Шарапова: Я 15 месяцев ждала того момента, когда вернусь!
Журналисты узнали, зачем Дональду Трампу красная кнопка на рабочем столе
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь