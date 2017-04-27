Горячую воду отключат на шесть дней в домах ряда улиц Ростова

Как сообщает ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», с 10 по 15 мая в Западном жилмассиве горячей воды не будет в границах: проспект Солженицына — ул. Жданова — ул. Маршала Еременко — ул. Содружества — ул. Сладкова — ул. Быковского — ул. Тружеников — проспект Стачки — ул. Литвинова — ул. Володарского 2-я — пер. Жлобинский — ул. Каширская — ул. Малиновского.

В центре горячее водоснабжение будет отсутствовать в границах: ул. Пушкинская — пр. Чехова — ул. Текучева — ул. Мечникова — ул. Локомотивная — пр. Сиверса.

Без горячей воды останутся также жители домов по улицам Курской, Тамбовской, Воронежской и Футбольной.

Причина неудобств — гидравлическая опрессовка теплосетей.