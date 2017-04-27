«Формула-1» в Сочи стартует с автограф-сессии для болельщиков
27 апреля на «Сочи Автодроме» в четвертый раз отрывается
27 апреля на «Сочи Автодроме» в четвертый раз отрывается
Зрители смогут взять автографы у любимых автогонщиков и пройтись по
Болельщики смогут подойти к болидам на расстояние вытянутой руки. А сами
28 апреля на «Сочи Автодроме» начнутся свободные заезды. На 29 апреля запланирована квалификация. По итогам квалификации будут распределены места на стартовой решетке в день финального заезда, в воскресенье.