«Формула-1» в Сочи стартует с автограф-сессии для болельщиков

Зрители смогут взять автографы у любимых автогонщиков и пройтись по пит-лейну, где располагаются боксы команд.

Болельщики смогут подойти к болидам на расстояние вытянутой руки. А сами команды-участники сегодня будут отрабатывать пит-стопы. На то, чтобы сменить шины, у команды должно уходить всего нескольких секунд.

28 апреля на «Сочи Автодроме» начнутся свободные заезды. На 29 апреля запланирована квалификация. По итогам квалификации будут распределены места на стартовой решетке в день финального заезда, в воскресенье.