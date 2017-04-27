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10:28 (мск), источник: Вести Сочи

«Формула-1» в Сочи стартует с автограф-сессии для болельщиков

27 апреля на «Сочи Автодроме» в четвертый раз отрывается Гран-при России «Формулы-1».

Источник: Вести Сочи

Зрители смогут взять автографы у любимых автогонщиков и пройтись по пит-лейну, где располагаются боксы команд.

Болельщики смогут подойти к болидам на расстояние вытянутой руки. А сами команды-участники сегодня будут отрабатывать пит-стопы. На то, чтобы сменить шины, у команды должно уходить всего нескольких секунд.

28 апреля на «Сочи Автодроме» начнутся свободные заезды. На 29 апреля запланирована квалификация. По итогам квалификации будут распределены места на стартовой решетке в день финального заезда, в воскресенье.

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