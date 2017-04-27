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10:24 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Аэрофлот» отменил рейсы днем 27 апреля между Москвой и Минском

Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» отменила рейсы сегодня днем между Москвой и Минском. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Так, не вылетит рейс SU1842 в 16.10 из Москвы в Минск и обратный рейс SU1843 в 18.30 из Минска в Шереметьево.

Почему рейсы отменили, пока не известно. По прогнозу синоптиков, сегодня в Московском регионе ожидается ненастная погода с ливнями и порывистым ветром.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.

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