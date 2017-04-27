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11:23 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове ожидается потепление до +23

Погода радует теплой погодой, сегодня ожидаются потепления выше 20 градусов.

Источник: Actualitati.md

Так, юг страны порадует солнечной и теплой погодой. Потеплеет до 20−23 C выше нуля, а ночью до +6.. + 9 C.

В центре Молдовы воздух прогреется от 5 до 8С тепла, а ночью от +19 до +22 C. а ночью до +6.. +7C, а днем 18−21C выше нуля.

Атмосферное давление будет в норме, а скорость ветра около 5−10 метров в секунду.

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