В ВС пояснили, с какого момента можно оспаривать отцовство в суде

«Решая вопрос о принятии заявления к производству суда, следует учитывать, что, поскольку запись о родителях ребенка производится только после рождения ребенка (абзац второй пункта 3 статьи 48 СК РФ), споры, связанные с установлением происхождения детей, также могут быть разрешены судом только после рождения ребенка. Если заявление по спору, связанному с установлением происхождения ребенка, подано до рождения ребенка», — указывает ВС РФ.

Он напоминает, что такой отказ не является препятствием для повторного обращения в суд об установлении отцовства уже после рождения ребенка.