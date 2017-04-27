В Сибири незрячий студент превратил хрущевку в «умный дом»

Роман с техникой

Небольшая квартира в кирпичной «хрущевке», где живет Сергей, автоматизирована «от» и «до». Даже входная дверь открывается здесь не вручную, а по щелчку кнопки. Подходишь к гардеробной — автоматически зажигается свет. По полу тянутся плотные ряды проводов, мигают разноцветные лампочки. Система полностью настроена на желания своего хозяина. Проснулся, включил специальную программу в телефоне, и вот раздвигаются жалюзи, загорается свет, запускается система озонирования воздуха. На кухне тем временем булькает кофеварка, в ванной набирается вода, играет любимая музыка, а компьютер уже считал показания датчика за окном и приятным голосом сообщает Сергею, какая сегодня погода.

— Я всегда любил разные технические штучки, что, наверное, удивительно для незрячего человека, — рассказывает владелец «умной» квартиры, сидя в удобном кресле за компьютером, с помощью которого он и создавал своего незаменимого «помощника». — Но меня с детства привлекало все, что крутится, гудит, вращается, передает какие-то сигналы. Обожал слушать радио. И, несмотря на проблемы со зрением, не раз разбирал радиоприемники на части — на ощупь. Правда, собрать обратно уже не получалось.

Вспоминает, как постоянно тормошил родителей, требуя, чтобы ему, незрячему, объяснили, что такое, к примеру, динамик или регулятор громкости. Те рассказывали, но переживали из-за увлечения сына техникой.

— Боялись, что снова полезу что-нибудь «курочить» и меня ударит током. Что однажды и произошло, но не умерило моего стремления разбирать все попавшее в руки на запчасти, — улыбается Сергей.

Первым был «Сапфир»

После окончания специализированной школы с мечтой об учебе по технической специальности пришлось расстаться, ведь в начале двухтысячных такое образование для слабовидящих людей было за гранью реальности. Так что Сергей закончил медицинский колледж, выучился на массажиста, начал работать.

— Но шло время, развивался интернет, появились компьютеры со специальным программным обеспечением для незрячих, плюс мощный толчок получило инклюзивное образование. И я понял, что, наконец, могу вплотную посвятить себя любимому занятию, — говорит он.

Сейчас Сергей — студент второго курса Института космических и информационных технологий СФУ по специальности «инженер вычислительной техники». А интерес к технике нашел свое выражение в разработке программ для «умного дома».

— Ничего сложного в том, чтобы создавать вещи, облегчающие жизнь инвалиду, для меня не было, — рассказывает владелец автоматизированной квартиры. — Помню, однажды нашел в интернете и заказал по почте первый выключатель с дистанционным управлением отечественного производства, назывался он «Сапфир». Мне так понравилось это новшество, что стало интересно: есть ли еще какие-нибудь технические «придумки», подобные этому?

Контроллер — всему голова

Так, по словам Сергея, он познакомился с концепцией «Умный дом». Начал читать все, что нашел по теме: как устроена эта система, каковы способы управления ею. И экспериментировать сам.

Так в итоге появился контроллер — микрокомпьютер, который управляет всей системой «Умного дома» по заложенной в него программе. Сергей начал с малого, но постепенно мощности системы наращивались и усовершенствовались. Сейчас к контроллеру — небольшой коробочке, спрятанной в кабинете Сергея, подключены более 300 датчиков, с помощью которых квартира оживает и становится незаменимым помощником своему хозяину:

— Сначала воспринимал все как игру в передачу команд на расстоянии. Потом понял, что с помощью этой системы можно сделать возможными вещи, которые иначе для меня, как почти слепого, недоступны. Например, получать показания электросчетчика, температуры в доме и на улице, влажности, каких-то параметров качества воздуха. Можно измерить температуру воды в ванной, что тоже очень актуально. Наконец, не вставая с места, открыть или закрыть окно. Все показания выводятся на компьютер или телефон и озвучиваются специальной программой.

Кстати, своими разработками Сергей сумел увлечь и преподавателей — работы талантливого студента взялся финансировать его родной институт. Теперь они вместе ищут возможность создания идеальной и, главное, недорогой системы, которая бы облегчила жизнь сотням и сотням людей с ограниченными возможностями, вынужденными большую часть своей жизни проводить в стенах собственного дома.

Компетентно:

Наталья Сиротинина, доцент кафедры «Вычислительная техника» Института космических и информационных технологий СФУ:

— На данный момент наш вуз при участии Сергея Мильчакова разворачивает специальный проект по адаптации системы «Умный дом» к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже закуплено оборудование для лаборатории — там мы будем макетировать и искать оптимальное решение технических проблем. Дело в том, что свою систему Сергей делал, как говорится, «под себя», а суть проекта в том, чтобы создать прототип «умного дома», ориентированного на всех без исключения «особых» потребителей, будь то люди с нарушениями слуха, зрения или инвалиды-колясочники.

Мнение:

Наталья Каптелинина, автор проекта «Шаг за шагом к мечте», организатор первого в Красноярске тренажерного зала для инвалидов:

— Считаю, что это прекрасная идея, которая существенно облегчит жизнь не только слабовидящих людей, но и всех остальных. Система «умный дом» может стать для них настоящим спасением. Ведь сейчас для того, чтобы, например, повернуть выключатель, приоткрыть окно или набрать в ванну воды, колясочник вынужден совершать утомительные манипуляции с креслом. Теперь же все решит одна кнопка. Конечно, некоторые маломобильные красноярцы уже установили подобные системы у себя в квартирах, но, насколько я знаю, все они — иностранного производства и стоят очень и очень недешево, а значит, далеко не каждому по карману. Поэтому человек, придумавший, как сделать эту технологию дешевле и адаптировать под наши нужды, достоин всяческих похвал.

Оксана Радионова, президент красноярского благотворительного фонда помощи больным детям «Святая Кристина»:

— Проект, конечно, любопытный, но при этом не нужно забывать, что инвалиду должно быть комфортно не только в квартире, но и в городской среде. К сожалению, сейчас мы этого не наблюдаем. Зато видим другое: лифты, в которые не помещаются инвалидные коляски, отсутствие пандусов на улицах, магазины, в которых человеку с «особыми требованиями» нельзя свободно развернуться, чтобы что-то не задеть… Делая упор на «умный дом», мы добьемся только того, что запрем инвалида в четырех стенах, а это неприемлемо, поэтому, считаю, что изменять к лучшему жизнь человека с ограниченными возможностями нужно комплексно — как внутри, так и снаружи.

Справка «РГ»

Концепция «Умный» дом предполагает, что высокотехнологичное, насыщенное приборами и устройствами жилое пространство управляется при помощи автоматизации и вычислительной техники. Кроме того, под «умным» домом следует понимать систему, которая обеспечивает комфорт, безопасность и ресурсосбережение для всех пользователей.

В целом это комплекс различных устройств, которые отвечают за полную автоматизацию привычных бытовых процессов. Например, подъем жалюзи, включение света с наступлением темноты, работу аудио- и видеооборудования и так далее. Для интеллектуального контроля используются специальные компьютерные программы, сенсоры, микроконтроллеры и прочие устройства. Полностью индивидуальные готовые системы под «умный» дом можно заказать у компаний или собрать из отдельных компонентов.