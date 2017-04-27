Омские криминалисты пытаются восстановить информацию в телефоне Анастасии Небукиной

Сотрудники следственного комитета по Омской области изучат сотовый телефон, который был найден в кармане куртки Анастасии Небукиной. Эта куртка была надета на девушке в тот момент, когда рыбаки обнаружили её тело. Возможно, файлы и сообщения в телефоне помогут узнать, не довёл ли кто-то 22-летнюю студентку до самоубийства.

Телефон вместе с телом его владелицы носило подлёдным течением почти полгода. Как пояснила Om1.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, сейчас эксперты определяют, насколько повреждён аппарат. От этого будет зависеть, можно ли восстановить информацию в его памяти.

Напомним, что Анастасия Небукина пропала в Крутой Горке 17 ноября 2016 года. На заброшенной пристани нашли её шапку. Спустя пять месяцев, 25 апреля 2017 года, тело девушки обнаружили в Нижнеомском районе рыбаки. Сегодня, 27 апреля, Анастасию хоронят в Крутой Горке.