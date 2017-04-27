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11:27 (мск), источник: ИА REGNUM

На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет

Проблемы многодетных семей Краснодара с обеспечением инженерными сетями выделенных государством земельных участков в ближайшие два года полностью решены не будут.

Как заявил на встрече с инициативной группой мэр кубанской столицы Евгений Первышов, «исходя из нынешней экономической ситуации, это просто невозможно».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 27 апреля, это также касается строительства дорог к земельным участкам и в перспективе возведения социальных объектов — детских садов, школ, поликлиник.

«Все работы требуют серьезного финансирования, таких денег в бюджете Краснодара нет», — добавил градоначальник.

Между тем, по его словам, власти понимают важность этой работы, поэтому используются все возможности, чтобы принять участие в краевых программах, добиваться включения строительства инфраструктуры в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и обеспечить участки для многодетных семей инженерной инфраструктурой.

«И эта работа не стоит на месте, уже есть достаточно серьезные изменения», — сказал Евгений Первышов.

Заместитель директора департамента строительства Артем Аганов проинформировал, что из краевой программы «Жилище» строительство дорог исключено, на инженерную инфраструктуру в этой же программе предусмотрено по 80 млн ежегодно. Но эти средства предназначены для всего края, и Краснодар может претендовать лишь на их часть.

Ситуация с электроснабжением в каждом из массивов, где были выделены участки многодетным, разная. Так, в хуторах Новом и Копанском, поселке Лазурном необходимые мощности есть. Электрификация здесь будет идти за счет сетевой организации — ПАО «Кубаньэнерго». Люди уже получат договоры технологического присоединения, начато строительство распределительных сетей.

Сложнее ситуация в станицах Старокорсунской и хуторе Октябрьском. Здесь мощности загружены на 90%. Для их увеличения необходима реконструкция подстанции, а это снова серьезные вложения.

В хуторах Новом и Копанском уже в 2018 году начнут тянуть газ — проекты строительства внутриквартальных газовых сетей готовы, прошли экспертизу и включены в краевую программу. Также есть проект по газоснабжению земельного массива многодетных семей в станице Старокорсунской. Планируется строительство внутриквартальных газовых сетей и в хуторе Октябрьском и поселке Лазурном. Но только в 2019 году.

Кроме света, газа и дорог рисуют многодетным семьям местные власти и перспективы на строительство во всех поселках и хуторах, где выделены земельные участки, детских садов. Больше всего их предусмотрено в станице Старокорсунской — целых пять. Также планируется возведение общеобразовательного учреждения на 400 мест в хуторе Копанском, школы на тысячу мест и поликлиники на 100 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в поселке Лазурном. Будут школы и в хуторе Октябрьском и в станице Старокорсунской. По словам Евгения Первышова, под все эти объекты земельные участки зарезервированы.

Как сообщало ИА REGNUM, земельные участки многодетным семьям в Краснодаре начали предоставлять с сентября 2011 года. Площадь участков — от 600 до 1000 кв. м. Всего поэтапно было выделено более 1842 участка в хуторах Копанский, Октябрьский, Новый, в станице Старокорсунской и в поселке Лазурном.

С 2017 года порядок их предоставления изменился. Теперь участки будут распределяться в присутствии специально созданной комиссии. Средняя площадь каждого надела земли составит 900 кв. метров. В конце января 2017 года городская дума Краснодара приняла решение о выделении 628 земельных участков многодетным семьям. Участки, предназначенные горожанам, которые имеют трех и более детей, расположены в поселке Пригородном. В феврале они уже были распределены.

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