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10:27 (мск), источник: Sputnik.by

Минздрав: при 70% родов бывают осложнения

Одна из наиболее частых проблем при рождении ребенка, по информации медиков, — недоношенность.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Всего около трети родов в Беларуси проходят без осложнений, рассказал журналистам в четверг замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.

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Медики из Беларуси, России, стран СНГ, Европы и США обсуждают в эти дни в Минске проблемы сохранения репродуктивного здоровья у населения. Несмотря на благоприятные показатели в этом плане, в самой Беларуси также есть проблемы.

«Например, сегодня только около 30% родов проходят без осложнений, а 70% — с разного рода осложнениями. Мы стараемся не опускать уровень хороших родов», — рассказал журналистам Лосицкий.

По словам замминистра здравоохранения, на репродуктивное здоровье белорусок сильно влияют в том числе и аборты, после которых любая беременность проходит сложнее.

«Значительная часть осложнений — рождение недоношенных детей», — признал медик.

В то же время, Беларусь не так давно смогла «сломать демографические ножницы»: естественный прирост населения превысил уровень смертности. В ближайшие годы медики ожидают рост показателя рождаемости в республике второго и третьего ребенка, а также сохранения позитивной тенденции.

Представитель Минздрава напомнил: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на здоровье населения система здравоохранения влияет лишь на 18%, все остальное — образ жизни человека, окружающая среда и иные факторы.

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