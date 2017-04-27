В Новосибирске к 9 мая откроют первую за Уралом диораму, созданную ветераном ВОВ
Художник Вениамин Чебанов создавал ее на основе собственных фронтовых воспоминаний.
Художник Вениамин Чебанов создавал ее на основе собственных фронтовых воспоминаний.
НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Первая за Уралом историческая диорама, посвященная боевому пути 22-й Сибирской добровольческой стрелковой дивизии в Великой Отечественной войне, откроется в Новосибирске 9 мая. Автор диорамы — художник Вениамин Чебанов — создавал ее на основе собственных фронтовых воспоминаний, сообщила в четверг в
«Сюжетом были избраны бои дивизии на
Терешкова пояснила, что части диорамы ранее нигде не экспонировались, и для ее размещения специалисты мэрии подобрали подходящее помещение в историческом здании в центре Новосибирска — построенном в 1930-е годы Доме работников райисполкома, более известном как «Стоквартирный дом».
По словам Терешковой, Чебанов готовил диораму несколько лет и перед финальными приготовлениями так переволновался, что вынужден был лечь в больницу. «Но сейчас, к счастью, все хорошо. Он уже дома», — добавила она.
Вениамину Чебанову 92 года. В начале войны он работал слесарем на железной дороге, а в 1944 году попал на фронт, где командовал стрелковым взводом. Награжден многими орденами и медалями. После войны стал художником.