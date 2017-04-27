В Новосибирске к 9 мая откроют первую за Уралом диораму, созданную ветераном ВОВ

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Первая за Уралом историческая диорама, посвященная боевому пути 22-й Сибирской добровольческой стрелковой дивизии в Великой Отечественной войне, откроется в Новосибирске 9 мая. Автор диорамы — художник Вениамин Чебанов — создавал ее на основе собственных фронтовых воспоминаний, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

«Сюжетом были избраны бои дивизии на Ржевско-Вяземском плацдарме, где ожесточение доходило до рукопашных боев. Продумывая композицию, художник решил, что оптимально будет изобразить битву в диораме. Искал решение, пока не пришел к полотну размером 2,7 на 10 метров. К нему Вениамин Карпович подготовил более 300 эскизов», — сказала она.

Терешкова пояснила, что части диорамы ранее нигде не экспонировались, и для ее размещения специалисты мэрии подобрали подходящее помещение в историческом здании в центре Новосибирска — построенном в 1930-е годы Доме работников райисполкома, более известном как «Стоквартирный дом».

По словам Терешковой, Чебанов готовил диораму несколько лет и перед финальными приготовлениями так переволновался, что вынужден был лечь в больницу. «Но сейчас, к счастью, все хорошо. Он уже дома», — добавила она.

Вениамину Чебанову 92 года. В начале войны он работал слесарем на железной дороге, а в 1944 году попал на фронт, где командовал стрелковым взводом. Награжден многими орденами и медалями. После войны стал художником.