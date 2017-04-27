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11:48 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Выставка ретро-техники состоится у Зачатьевской башни кремля

Экспозиция «По дороге времени…» откроется 28 апреля.

Нижний Новгород, 27 апреля — АиФ-НН. Выставка ретро-техники состоится у подножия Зачатьевской башни Нижегородского кремля, сообщает Нижегородский государственный историко-архитектурный музей — заповедник.

Экспозиция «По дороге времени… » будет работать на улице с 28 апреля. Она будет состоять из трёх тематических комплексов, посвященных истории движения по суше, по снегу и льду, и по воде. Особое внимание на выставке будет уделено средневековой передвижной военной технике. Посетители познакомятся с историей возникновении колеса и увидят ретро-автомобили.

Среди экспонатов — деревянные лодки народных мастеров, модели плавсредств из различных эпох, как в натуральную величину, так и уменьшенные. Электротранспорт будет представлен ретро-троллейбусом МТБ.

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