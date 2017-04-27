Из-за велопробега в Хабаровске временно приостановят движение транспорта

Движение будет ограничено по маршруту следования колонны велосипедистов от площади Славы по улицам Ленина, Калинина, переулку Конечному, улицам Пионерской и Павла Морозова. При этом схемы движения автобусов и троллейбусов не изменятся, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.