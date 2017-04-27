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11:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Из-за велопробега в Хабаровске временно приостановят движение транспорта

30 апреля с 11:00 в Хабаровске временно приостановят движение транспорта по нескольким улицам. Такие меры связаны с проведением в краевой столице массового велопробега.

Источник: AP 2017

Движение будет ограничено по маршруту следования колонны велосипедистов от площади Славы по улицам Ленина, Калинина, переулку Конечному, улицам Пионерской и Павла Морозова. При этом схемы движения автобусов и троллейбусов не изменятся, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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