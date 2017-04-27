В Ростове две недели будут отключать электричество

Сегодня, 27 апреля, с 9 утра до 5 часов вечера света не будет по ул. Саратовская 4−34, пер. Липицкий 2−68, 3−37, пер. Тамбовский 1−59, 2−18, ул. Полярная 2−14, 1−11, пер. Воронежский 2−20, 11−15, ул. Курская 1−17, 4, 4А, ул. Футбольная 12−34, 11−31, ул. Зоологическая 1, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г. и ул. Таганрогская 118/4, 118/6, 124/1, 124/4, 124/5, 124/6, ул. Атарбекова 22−110, 21−105, ул. Боряна 28−100, 33−95, ул. Пухляковская 22−56, 17−63, ул. Южная 45−79 и пер. Закарпатский, ул. 30-летия Октября 105−217, 168−312, ул. Задонская 31−61, 58−64, ул. Пескова 186−188 и ул. Учебная 1−39. С 11 утра до 5 часов вечера по ул. Седова 3−9 и пр. Ворошиловский 8, 4.

Завтра, 28 апреля, с 9 утра до 4 часов вечера электричество отключат в с/т РСМ «Товарищ», «Красный аксай», «Мичуринец», «Росинка», «Дружба» и «Жемчужина». До 6 часов вечера света не будет по ул. Темерницкая 11−27, 10−24, ул. Серафимовича 15, 10−14, ул. Московская 21−41, пер. Халтуринский 25−29, 20−24 и пер. Братский 20/23



Со 2 по 3 мая с 9 утра до 5 часов вечера электричество будут отключать в домах по ул. Щербакова 59−87, пер. Замкнутый 1−13, 2−12, ул. Конституционная 1−11, 2−12, ул. 20 лет Октября 5−27, 2−12, ул. Алеутская 70−74, 53−67, ул. Фабричная 9−15, 36−48, ул. Кемеровская 2−26, 1−29, ул. Калужская 2−30, 1−33 и ул. Абаканская 2−6.

С 3 по 4 мая в то же время света не будет по ул. Щербакова 89−95, ул. Глинки 2−34, 1−33, ул. Мурманская 4−36, 3−25 и ул. Абаканская 8−14.

С 4 по 5 мая с 9 утра до 5 часов вечера — по ул. Щербакова 70−82, ул. Глинки 36−52, 35−51, ул. Мурманская 38−52, 27−41 и ул. Арефьева 57−69.

В следующую пятницу, 5 мая, с 9 утра до 5 часов вечера — по ул. Щербакова 52−70, ул. Арефьева 45−55, ул. 20 лет Октября 14−24А, 29−49, ул. Кемеровская 28−48, 31−51 и ул. Калужская 32−48, 35−51.