В Москве запустили в продажу билеты с «Крымским мостом»
Жители столицы могут посмотреть на стройку века, глядя на пластиковую карточку.
Жители столицы могут посмотреть на стройку века, глядя на пластиковую карточку.
Московский метрополитен выпустил серию карточек с изображением строящегося моста через Керченский пролив. Тематические билеты категории «Единый» уже продаются.
— На лицевой стороне изображены судоходные арки — автомобильная и железнодорожная — наиболее мощные и красивые конструкции Крымского моста. Уже в
В 2016 году Московский метрополитен выпускал серию билетов с изображением строителей Крымского моста. Они вызвали большой интерес и были быстро раскуплены. Поэтому приняли продолжить выпуск эксклюзивных партий, посвященных строительству Крымского моста.