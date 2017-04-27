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11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Москве запустили в продажу билеты с «Крымским мостом»

Жители столицы могут посмотреть на стройку века, глядя на пластиковую карточку.

Московский метрополитен выпустил серию карточек с изображением строящегося моста через Керченский пролив. Тематические билеты категории «Единый» уже продаются.

— На лицевой стороне изображены судоходные арки — автомобильная и железнодорожная — наиболее мощные и красивые конструкции Крымского моста. Уже в августе-сентябре они будут установлены на фарватерные опоры. Это самая главная и сложная строительная операция нынешнего года. Рядом с судоходными арками на билете расположен хештег #КрымскийМост, который очень актуален в социальных сетях. На оборотной стороне — официальный логотип моста через Керченский пролив, — рассказали в Инфоцентре «Крымский мост».

В 2016 году Московский метрополитен выпускал серию билетов с изображением строителей Крымского моста. Они вызвали большой интерес и были быстро раскуплены. Поэтому приняли продолжить выпуск эксклюзивных партий, посвященных строительству Крымского моста.

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