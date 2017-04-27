Ярмарки пройдут в трех районах Ростова
Ярмарки пройдут в трех районах донской столицы 29 апреля.
Ярмарки пройдут в трех районах донской столицы 29 апреля.
Согласно информации из официальных источников, самая большая ярмарка состоится в Кировском районе на участке проспекта Кировского между улицами Красноармейской и Малюгиной.
Ярмарочные торги развернутся также в переулке Халтуринском в Ленинском районе и на проспекте Буденновском в Октябрьском районе.
На ярмарках будет представлена продукция донских сельхозпроизводителей и предприятий общепита, а также непродовольственные товары.
Ожидается, что участие в ярмарках примут производители Аксайского, Азовского, Багаевского, Зерноградского, Кагальницкого,