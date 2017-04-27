Ярмарки пройдут в трех районах Ростова

Согласно информации из официальных источников, самая большая ярмарка состоится в Кировском районе на участке проспекта Кировского между улицами Красноармейской и Малюгиной.

Ярмарочные торги развернутся также в переулке Халтуринском в Ленинском районе и на проспекте Буденновском в Октябрьском районе.

На ярмарках будет представлена продукция донских сельхозпроизводителей и предприятий общепита, а также непродовольственные товары.