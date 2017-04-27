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11:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ярмарки пройдут в трех районах Ростова

Ярмарки пройдут в трех районах донской столицы 29 апреля.

Согласно информации из официальных источников, самая большая ярмарка состоится в Кировском районе на участке проспекта Кировского между улицами Красноармейской и Малюгиной.

Ярмарочные торги развернутся также в переулке Халтуринском в Ленинском районе и на проспекте Буденновском в Октябрьском районе.

На ярмарках будет представлена продукция донских сельхозпроизводителей и предприятий общепита, а также непродовольственные товары.

Ожидается, что участие в ярмарках примут производители Аксайского, Азовского, Багаевского, Зерноградского, Кагальницкого, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Сальского, Семикаракорского и других районов Ростовской области.

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