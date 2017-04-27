Власти региона: За пять лет медработники получили 220 служебных квартир

В частности, «медработникам, включая представителей среднего звена, было выделено более 220 служебных квартир», отметили в пресс-службе. Почти трем десяткам врачей оплачивается аренда съемного жилья. В 16 случаях по программе «Земской доктор» медикам было выделено по 1 млн рублей. В 2016 году 20 молодых специалистам, завершивших обучение по целевому набору и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации, было выплачено по 200 тыс рублей единовременных подъемных.

«Все эти меры позволили только за 2016 год привлечь в регион 51 специалиста и сократить дефицит врачей таких специальностей, как анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, патологоанатом, онколог. За последние две недели дали свое согласие на переезд в Калининград еще шесть врачей, и запросы на трудоустройство продолжают поступать», — сообщили в региональном правительстве.