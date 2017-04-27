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11:20 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Придется ли белорусским водителям пересдавать экзамен на российские права

С 1 июня в России вступают в силу принятые еще в 2013 году поправки в Закон О безопасности дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами. Нововведение не коснется иностранцев, использующих автомобиль для личных поездок.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

А вот за допуск к работе водителей, не имеющих российских удостоверений, работодателей ждет штраф в 50 тысяч рублей.

Поправки в Закон О безопасности дорожного движения в части непризнания национальных прав не должны касаться белорусов.

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Но как быть с белорусами, которым нормативными документами Союзного государства гарантированы равные с гражданами России права? Этим вопросом уже озадачились российские депутаты. В конце прошлой недели в Госдуму РФ был внесен законопроект О внесении изменений в статью 25 Федерального закона О безопасности дорожного движения, предусматривающий разрешение белорусским водителям беспрепятственно работать в России по своим водительским удостоверениям.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы РФ и председатель Комиссии союзного парламента по законодательству и регламенту Артем Туров пояснил СОЮЗу: К сожалению, под действие нормы попали и белорусские граждане, которые временно проживают или пребывают и работают в России.

Получается, белорусу, который имеет национальное и международное водительское удостоверение, для устройства на работу в России дополнительно необходимо будет пройти медицинское освидетельствование и оформить справку о допуске к управлению транспортными средствами, сдать квалификационные экзамены — теоретический и два практических на право управления транспортными средствами и произвести обмен водительского удостоверения на российское. Вместе с тем решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года N 4 О равных правах на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий предусмотрено, что документы, выданные в Беларуси и России для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, признаются без легализации. Наши поправки должны исправить данную правовую коллизию.

О том, что нововведения не согласуются с ранее принятыми международными договорами между Россией и Беларусью в области обеспечения равных прав граждан, подтвердила и начальник Департамента правового обеспечения Посткома Союзного государства Лейла Котиева. По ее словам, сложившаяся ситуация вызвала озабоченность у белорусских граждан и российских организаций — работодателей из Москвы, Смоленска и других регионов: К нам стали обращаться и граждане, и их российские работодатели с просьбой обеспечить равенство прав граждан при осуществлении трудовой деятельности.

В итоге Постком обратился в соответствующие министерства РФ с просьбой обеспечить нераспространение указанной нормы федерального закона на граждан Беларуси. Корректировка Закона О безопасности дорожного движения в части нераспространения этого требования на граждан Беларуси станет реальным выходом из этой ситуации. Мы благодарны депутатам Госдумы, — подчеркнула Лейла Котиева, — которые оперативно отреагировали на возникшую проблему и внесли соответствующий проект федерального закона. Надеемся, что этот проект будет принят в короткие сроки.

Юлия Васильева.

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