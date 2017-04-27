Поделки из мусора изготовят жители Хабаровского края

Жюри оценит оригинальность материала, эстетичность и качество поделки, а также возможности ее применения и то, насколько она соответствует выбранной номинации.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый из них состоится в образовательных организациях. Местные комиссии выберут работы, которые пройдут во второй этап. Он стартует 8 мая. Выставку лучших поделок устроят в Хабаровском краевом центре развития творчества детей и юношества 19 мая. На следующий день будут названы имена победителей и призеров конкурса.

Готовую работу можно принести до 8 мая по адресу: Хабаровск, улица Воронежская, 38 а. Телефон для справок: 76−70−82. Электронная почта: ecomarafon@bk.ru.