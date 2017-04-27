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12:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Поделки из мусора изготовят жители Хабаровского края

В Хабаровском крае организуют конкурс творческих работ из твердых бытовых отходов. Мероприятие проведут в рамках всероссийской акции «Зеленая весна», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Изготовить поделки из мусора смогут все желающие: воспитанники детсадов, школьники и их родители.

Жюри оценит оригинальность материала, эстетичность и качество поделки, а также возможности ее применения и то, насколько она соответствует выбранной номинации.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый из них состоится в образовательных организациях. Местные комиссии выберут работы, которые пройдут во второй этап. Он стартует 8 мая. Выставку лучших поделок устроят в Хабаровском краевом центре развития творчества детей и юношества 19 мая. На следующий день будут названы имена победителей и призеров конкурса.

Готовую работу можно принести до 8 мая по адресу: Хабаровск, улица Воронежская, 38 а. Телефон для справок: 76−70−82. Электронная почта: ecomarafon@bk.ru.

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