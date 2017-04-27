Дожди и мокрый снег ожидаются в Иркутске в первые дни мая

Дожди и мокрый снег прогнозируют в Иркутской области в первые дни мая. В это время ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +9 до +20°C. Об этом сообщили корр. ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— 1 мая воздух успеет прогреться до +20°С на юге области. 2 мая температура воздуха будет +9…+14°С, то есть понизится с прохождением холодного фронта. Вечером 1 мая будут идти умеренные дожди, ночью и утром 2 мая возможен мокрый снег, — рассказали в гидрометцентре.

В целом май по среднемесячной температуре ожидается близким к норме, либо на 1 °C выше нее. В южных и западных районах температура воздуха ночью составит +2…+7°С, в отдельные ночи не исключено понижение до отрицательных значений, в третьей декаде возможны заморозки до -3°С. Днем преобладающий фон температуры будет +14…+19°С, в отдельные дни — повышение до +24…+29°С. Во второй половине месяца возможно понижение до +5…+10°С.

Осадки в Иркутской области ожидаются около или больше нормы, в основном они будут в виде дождя и мокрого снега.