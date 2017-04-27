Экс-глава Троицка Щекотов вышел по УДО

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, на днях экс-мэр вернулся домой из колонии строгого режима.

Как уже сообщало агентство, Виктор Щекотов был признан в получении взяток и превышении должностных полномочий. Следствием и судом установлено, что в период с 2001 по 2013 год Щекотов, являясь главой города Троицк, получил за предоставление земельных участков, передачу в пользование муниципального имущества, принятие решений по размещению объектов торговли, взятки в виде денежных средств и уставных долей коммерческой организации на общую сумму более 3,5 миллиона рублей. Виктор Щекотов свою вину так и не признал.

В сентябре 2015 года суд приговорил Виктора Щекотова к 5,5 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в сумме 2,2 миллиона рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.