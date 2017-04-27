Умер бывший крымский политик и бизнесмен Миримский

фициальных подтверждений, как и версий о причине пока нет.

Лев Миримский родился 2 апреля 1960 года в Симферополе. В 1995 году окончил Симферопольский филиал Московского университета менеджмента и коммерции по специальности экономика, в 2001 году — Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности «государственное управление», получил квалификацию магистра государственного управления.

В 90-х годах работал на руководящих должностях на предприятиях Симферополя, с 1993 года — президент корпорации «Империя» (сфера деятельности корпорации: недвижимость, туризм, торговля и связь).

в 1997 году основал политическую партию «Союз». Депутат Верховной Рады АРК в 2002—2003 годах, 2006−2010 гг, 2010−2012 годах. После воссоединения Крыма с Россией переехал в Киев и оставил политику и продолжил заниматься бизнесом.

одна из последних записей в соцсетях была сделана в день рождения 3 апреля, в которой политик написал «Мне опять 17».