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12:23 (мск), источник: РИА Крым

Умер бывший крымский политик и бизнесмен Миримский

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). На 58-м году жизни скончался экс-депутат крымского парламента, бывший народный депутат Украины нескольких созывов, бизнесмен Лев Миримский. Об этом РИА Новости (Крым) сообщил источник. О.

фициальных подтверждений, как и версий о причине пока нет.

Лев Миримский родился 2 апреля 1960 года в Симферополе. В 1995 году окончил Симферопольский филиал Московского университета менеджмента и коммерции по специальности экономика, в 2001 году — Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности «государственное управление», получил квалификацию магистра государственного управления.

В 90-х годах работал на руководящих должностях на предприятиях Симферополя, с 1993 года — президент корпорации «Империя» (сфера деятельности корпорации: недвижимость, туризм, торговля и связь).

в 1997 году основал политическую партию «Союз». Депутат Верховной Рады АРК в 2002—2003 годах, 2006−2010 гг, 2010−2012 годах. После воссоединения Крыма с Россией переехал в Киев и оставил политику и продолжил заниматься бизнесом.

одна из последних записей в соцсетях была сделана в день рождения 3 апреля, в которой политик написал «Мне опять 17».

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