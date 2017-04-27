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11:36 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за ремонта без света в Калининграде остался жилой квартал

В четверг из-за ремонтных работ часть жителей областного центра до вечера останется без света, горячей или холодной воды. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Новый Калининград

Из-за ремонтных работ и замены оборудования электроснабжение до 18:00 будет отключено по адресам: ул. Яблочная 3, 3а, 5, 10, 14, Советский проспект 194, 196−198, 200, 202, 204, 218, ул. Полецкого 35, 40, 42а, 42б, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 50, 51а, 53, 58, 59, 67, ул. Гурьева 5, 10, 12а; до 20:00 — в квартале ул. Ладушкина, ул. Бабушкина, ул. Качалова, ул. Можайская, по адресам ул. Малиновая 1, 3, ул. Ладушкина 1.

Кроме того, из-за ремонта до 17:00 будет приостановлена подача горячей воды по адресам: ул. Батальная 1, 6, ул. Машиностроительная 2, ул. Нарвская 65, ул. Гайдара 87, 89.

Из-за ремонтных работ на водопроводной сети холодной воды до 17:00 не будет на ул. Батальной 1, 2, 6, ул. Белинского 2−4, 3, 6−8, 10−12, 13, 15, 14−16, 16а.

До устранения неисправностей и проведения работ по реконструкции отключена подача газа на ул. Краснодонская 2 (48 квартир), ул. Репина 20−24, 26−32 (100 квартир), ул. Димитрова 21, 23, 25 (40 квартир), ул. Зеленая 81 (9 квартир).

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