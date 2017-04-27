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12:22 (мск), источник: Pro Город Самара

Супруги из Самары выиграли в лотерею миллион рублей

Поход в магазин за продуктами обернулся крупной удачей для семейной пары из Самары. Валентин Головко и Юлия Чачанидзе стали обладателями 1 000 000 рублей и все благодаря лотерейному билету, купленному в магазине.

 — Никогда ранее я не принимала участия в лотереях, пока однажды, расплачиваясь на кассе в ближайшем магазине, не увидела лотерейные билеты. Почему-то захотелось купить. Принесла домой и отдала мужу, в шутку сказав: «Держи! Это наш будущий миллион!» Шутка оказалась пророческой, — рассказала Юлия.

Практически сразу после этого супруги забыли о билете. О выигрыше они узнали только после СМС-уведомления.

 — Я проверил билет на сайте и не поверил своим глазам. Все искал подвох — запятую, которая бы отделила нули от единицы и уменьшила сумму приза. Но запятой я не обнаружил. Пришлось поверить в реальность происходящего! — вспоминает Валентин.

Свой выигрыш семейная пара планирует потратить на покупку загородного дома, сообщает пресс-служба ТД «Столото».

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