Супруги из Самары выиграли в лотерею миллион рублей

— Никогда ранее я не принимала участия в лотереях, пока однажды, расплачиваясь на кассе в ближайшем магазине, не увидела лотерейные билеты. Почему-то захотелось купить. Принесла домой и отдала мужу, в шутку сказав: «Держи! Это наш будущий миллион!» Шутка оказалась пророческой, — рассказала Юлия.

Практически сразу после этого супруги забыли о билете. О выигрыше они узнали только после СМС-уведомления.

— Я проверил билет на сайте и не поверил своим глазам. Все искал подвох — запятую, которая бы отделила нули от единицы и уменьшила сумму приза. Но запятой я не обнаружил. Пришлось поверить в реальность происходящего! — вспоминает Валентин.