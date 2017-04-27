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11:36 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Экс-лидер «Агаты Кристи» ищет на Урале молодых гитаристов

Вадим Самойлов поможет ребятам повысить свою «музыкальную грамотность».

Экс-лидер группы «Агата Кристи», екатеринбуржец Вадим Самойлов отберет лучшие музыкальные самодеятельные коллективы со всей страны и обучит их «музыкальной грамотности», сообщает 27 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Как сообщают организаторы проекта Ural Music Night, Самойлов примет участие в первом всероссийском фестивале школьных самодеятельных коллективов.

Стать участниками проекта смогут молодые гитаристы. Причем не только из Екатеринбурга, но и со всей России. Конкурсантам должно быть от 12 до 18 лет. Всего будет выбрано 12 групп.

Самойлов пообещал, что поделится со школьниками своим мастерством. Покажет, как правильно настроить гитару, как использовать «примочки». Помогать Вадиму Самойлову будут другие известные музыканты.

Интересно, что победителям проекта представится возможность 23 июня выступить на площадке Ural Music Night. Они запишут в студии песню и выступят на одном из концертов Вадима Самойлова.

Все материалы принимаются до 1 мая на почту newlifefest@mail.ru. Итоги будут подведены 15 мая.

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