Экс-лидер «Агаты Кристи» ищет на Урале молодых гитаристов
Вадим Самойлов поможет ребятам повысить свою «музыкальную грамотность».
Вадим Самойлов поможет ребятам повысить свою «музыкальную грамотность».
Как сообщают организаторы проекта Ural Music Night, Самойлов примет участие в первом всероссийском фестивале школьных самодеятельных коллективов.
Стать участниками проекта смогут молодые гитаристы. Причем не только из Екатеринбурга, но и со всей России. Конкурсантам должно быть от 12 до 18 лет. Всего будет выбрано 12 групп.
Самойлов пообещал, что поделится со школьниками своим мастерством. Покажет, как правильно настроить гитару, как использовать «примочки». Помогать Вадиму Самойлову будут другие известные музыканты.
Интересно, что победителям проекта представится возможность 23 июня выступить на площадке Ural Music Night. Они запишут в студии песню и выступят на одном из концертов Вадима Самойлова.
Все материалы принимаются до 1 мая на почту newlifefest@mail.ru. Итоги будут подведены 15 мая.