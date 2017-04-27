Ирина Буторина проверяет информацию о работающей в детсаду Челябинска нянечке с туберкулезом

Информация о заражении опасным заболеванием сотрудника детсада № 426 поступила от родителей воспитанников.

«В настоящее время мы проводим проверку по данному факту. Информация уточняется», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» Ирина Буторина.

Как пояснили агентству в детском учреждении, нянечка ушла на больничный с подозрением на пневмонию, сейчас она проходит необходимые обследования. В детский сад с проверкой приходила комиссия, в состав которой вошли фтизиатр и эпидемиолог.

«Всем детям порекомендовали провести диаскинтест, а взрослым сделать флюорографию. Претензий у комиссии к нам не было, образовательный процесс проходит в обычном режиме», — рассказали в детсаду.