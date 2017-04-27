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11:29 (мск), источник: "Российская газета"

Пермский летчик вышел на пенсию в 29 лет

Для пермяка Анатолия Чибизова фраза «выйти на пенсию и начать жизнь» не просто красивый оборот речи. Статус пенсионера он примерил на себя в том возрасте, когда для некоторых жизнь действительно только начинается, — в 29 лет.

Источник: "Российская газета"

Серьезное ускорение, особенно если учесть, что в нашей стране мужчины, за редким исключением, на заслуженный отдых отправляются не раньше 60.

Вся профессиональная деятельность Анатолия связана с авиацией. Он работает в летном отряде — управляет большим вертолетом Ми-8.

Последние пять лет — первый пилот, командир экипажа. Именно эта профессия позволяет человеку стать пенсионером при определенном количестве проведенных в воздухе часов. У Чибизова, сотрудника крупного промышленного предприятия, налет составляет 4600 часов. Вполне достаточно, чтобы отдыхать за счет государства.

— Мы перевозим пассажиров, грузы, ведем патрулирование трубопроводов, — рассказывает летчик. — Работать приходится в разных климатических условиях, бывают командировки в другие регионы, в том числе в суровые северные края.

Несмотря на сложность профессии, Чибизов считает ее одной из лучших на земле. Хотя, по собственному признанию, с выбором будущего пути он определился не сразу — поначалу хотел стать спасателем МЧС. Решающим оказалось мнение отца, тоже в прошлом пилота. И парень выбрал небо.

Сегодня, глядя на подрастающего сынишку, Анатолий не скрывает, что хотел бы и его видеть за штурвалом вертолета или самолета. Потому что, по его словам, пилотировать современный самолет куда проще, чем вертолет.

Мы поинтересовались у молодого пенсионера, чем он собирается заниматься в будущем. Оказалось, тем же, чем и раньше. В рабочее время водить воздушное судно, выходные посвящать семье и детям — трехлетнему сыну и недавно появившейся на свет дочке. Благодаря пенсии теперь больше материальных возможностей порадовать семью дополнительными сюрпризами и путешествиями. Но в целом в ритме его жизни мало что меняется.

— Работа любимая, сил у меня еще много и нет никаких поводов бросать интересное дело, — говорит Чибизов. — Да и ситуация в семье не такая уж особенная: мой отец тоже был в свое время молодым пенсионером. Помню, рассказывал, как удивлялись кондукторы, когда он предъявлял им свое пенсионное удостоверение.

По словам Анатолия, подробно о льготах, полагающихся ему, он еще не узнавал. Хотя и предполагает их наличие. По крайней мере о доступе к приятным бонусам вроде скидок в торговых сетях в утренние часы или льгот при покупке билета в кино, абонемента в бассейн, фитнес-зал он уже наслышан. Хотя воспользоваться пока не пришлось — не было случая.

Судя по всему, жизнь молодого пенсионера действительно только начинается. Наш телефонный звонок застал его на уроке английского языка.

Справка «РГ».

В особых случаях право на пенсию возникает раньше общепринятого возраста 55 (у женщин) и 60 лет (у мужчин). Льгота касается матерей с пятью детьми, родителей детей-инвалидов, а также представителей некоторых профессий. Досрочную пенсию за работу в особых условиях получают 24 тысячи педагогов, 14 тысяч медицинских работников и 194 деятеля культуры.

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