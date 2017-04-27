Пермяков призвали привиться против клещей

Исследования показали — два членистоногих являются переносчиками болезни. Пострадавшим назначены антивирусные препараты.

Выяснилось, что иксодовые клещи переносят не только уже изученные энцефалит, боррелиоз и болезнь Лайма, но и множество других заболеваний. Проверенные клещи также оказались заражены еще совсем недавно неведомой большинству пермяков болезнью — гранулоцитарным анаплазмозом. Так что врачи советуют прививаться в обязательном порядке.

— В этом году за счет краевого бюджета закуплено 210 тысяч доз противоклещевой вакцины, — говорит специалист пермского Роспотребнадзора Ольга Шутова. — А всего мы планируем поставить привить 253,6 тысячи жителей края.

Уже вакцинировано более 111 тысяч пермяков, из них 45 тысяч — дети. Медики отмечают, что жители Пермского края стали относиться к своему здоровью более ответственно, чем раньше: в апреле 2016 года было привито только 40 тысяч человек.

В Прикамье проживает около трех миллионов человек, на всех вакцины явно не хватит. Значит, те, кто не успел вовремя поставить прививку, подвергаются опасности. Поэтому санитарные врачи проведут обработку четырех тысяч гектаров земли и лесов, прилегающих к населенным пунктам.

Проводятся и разъяснительные акции, в ходе которых специалисты Роспотребнадзора рассказывают о пользе вакцинации. Начали работу лаборатории, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.

Также в регионе началась неделя иммунизации. В лечебных учреждениях городов и районов края пройдут мероприятия, информирующие население о вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний. В детских садах и общеобразовательных школах состоятся лектории для родителей на тему «Позаботимся о прививках своевременно».

По мнению медиков, ставших инициаторами этого проекта, главная задача — сформировать у населения доверие к вакцинопрофилактике, повысить уровень осведомленности и знаний жителей Прикамья об инфекциях и преимуществах иммунизации.

В поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах распространяются памятки, листовки и брошюры на темы: «Мама, разреши прививку», «Вакцины приносят результат!», «В путешествие с прививками», «Прививки: польза или вред?», «Профилактика — залог здоровья», «Защити себя и своих близких от инфекции — сделай прививку», «Профилактика кори».

Между тем.

Благодаря вакцинации в Пермском крае за последние годы не зафиксировано случаев заболевания дифтерией, краснухой и полиомиелитом, в 2016 году не было случаев коревой инфекции. Однако, как отмечают санитарные врачи, в регионе более 1,5 тысячи детей и подростков в возрасте от шести месяцев до 17 лет не привиты против полиомиелита, а 4,8 тысячи в возрасте до 18 лет — против кори. Это может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний.

Кстати

Третий год подряд в Пермском крае отмечается рост заболевания бешенством среди животных. В 2015 году зафиксировано 28 таких случаев, в 2016 — 35, с начала этого года — уже шесть (Лысьвенский район — два, Кунгурский — три, Верещагинский — один). Санитарные врачи обеспокоены и ростом числа нападений одичавших собак на людей. В нынешнем году с укусами обратились к медикам уже 1353 человека, в прошлом году таких случаев было меньше — 1198.

Пункты приема клещей для исследования:

— Пермь: ул. Лебедева, 26 ул. Сысольская, 4 ул. Восстания, 39 ул. Ким, 64 ул. Механошина, 15.

— Березники, ул. Ломоносова, 102.

— Верещагино, ул. Октябрьская, 74.

— Горнозаводск, ул. Тельмана, 4.

— Кудымкар, ул. Пирогова, 2.

— Кунгур, ул. Батальонная, 12.

— Лысьва, ул. Гайдара, 1.

— Нытва, ул. Чкалова, 61.

— Очер, ул. Ленина, 85а.

— Соликамск, ул. Клары Цеткин, 18.

— Чайковский, ул. Мира, 1/1.

— Чусовой, ул. Некрасова, 1.