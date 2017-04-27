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11:25 (мск), источник: СуперОмск

Хуже омичей в Сибири живут только алтайцы

Омская область стала предпоследним регионом в Сибири по размеру среднемесячной зарплаты.

Омскстат предоставил данные по среднемесячной заработной плате в регионах Сибири. В Омской области за 2016 год она составила 24 824 рубля, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 2,6%.

Однако по сравнению с другими регионами Омская область по уровню зарплаты находится на предпоследнем месте. Ниже только в Алтайском крае — 19 337 рублей.

Для сравнения: в Новосибирской области средняя заработная плата составляет 26 796 рублей, а самый высокий уровень среднемесячного заработка отмечен в Красноярском крае (34 468 рублей). В среднем по Сибири зарплата равняется 27 945 рублям, по стране — 32 633 рублям.

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