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11:23 (мск), источник: СуперОмск

Омские улицы Либкнехта и Тюменская могут стать двухсторонними

Омские власти решают, как избавиться от пробок в центре города в период перекрытия улицы Ленина, реконструкция которой будет проходить с июня по октябрь.

В этот период предполагается перекрывать движение частями — по два участка. Тем не менее передвигаться по альтернативным маршрутам будет сложно. Предполагается, что транспорт вместо Ленина уйдет на Маркса, Жукова и Левобережье.

«Для облегчения возможностей перестроения и избежания лишних перепробегов рассматривается возможность организации движения в двухстороннем режиме по улицам Тюменская и Карла Либкнехта от Краснофлотской до Гагарина», — заявил замглавы департамента транспорта Кормилец.

Отметим, что этим летом может быть перекрыт из-за капремонта и Юбилейный мост, работы на котором будут продолжаться до 13 месяцев.

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