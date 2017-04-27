Омские улицы Либкнехта и Тюменская могут стать двухсторонними

В этот период предполагается перекрывать движение частями — по два участка. Тем не менее передвигаться по альтернативным маршрутам будет сложно. Предполагается, что транспорт вместо Ленина уйдет на Маркса, Жукова и Левобережье.

«Для облегчения возможностей перестроения и избежания лишних перепробегов рассматривается возможность организации движения в двухстороннем режиме по улицам Тюменская и Карла Либкнехта от Краснофлотской до Гагарина», — заявил замглавы департамента транспорта Кормилец.