Хоккеист из Калининграда Максим Жуков назван лучшим вратарем юниорского ЧМ
Хоккеист из Калининграда Максим Жуков назван лучшим вратарем юниорского чемпионата мира.
Хоккеист из Калининграда Максим Жуков назван лучшим вратарем юниорского чемпионата мира.
Титул лучшей команды оспаривали сборные Канады, США, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Латвии, Белоруссии, Чехии и России.
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Вратарь Максим Жуков отразил почти 93 процента бросков, пропуская за матч 2,63 шайбы за матч (всего — 15). По итогам соревнований калининградец стал лучшим вратарём чемпионата, получив соответствующий кубок и памятные наручные часы.
Сейчас Максим выступает за Green Bay в USHL (североамериканской хоккейной лиге для юниоров) и считается одним из самых перспективных отечественных хоккейных вратарей. В Калининграде он тренировался первые шесть лет своей карьеры.