Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Разведка Франции назвала отдавшего приказ о химатаке в Сирии
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
СМИ: Волочкова приютила в поместье семью из Таджикистана
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
22Цвет нации
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
11:40 (мск), источник: АиФ Калининград

Хоккеист из Калининграда Максим Жуков назван лучшим вратарем юниорского ЧМ

Хоккеист из Калининграда Максим Жуков назван лучшим вратарем юниорского чемпионата мира.

Титул лучшей команды оспаривали сборные Канады, США, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Латвии, Белоруссии, Чехии и России.

Как рассказали в пресс-службе агентства по спорту, на групповом этапе россияне обыграли сверстников из Швеции, Белоруссии и Чехии с общим счётом 12:6, но проиграли сборной США 4:5 и со второго места вышли в плей-офф. В четвертьфинале подопечные Сергея Голубовича переиграли словаков 3:2 в овертайме, затем в полуфинале уступили 1:2 финнам за несколько секунд до конца дополнительного периода, а в матче за третье место разгромили шведов 3:0.

Вратарь Максим Жуков отразил почти 93 процента бросков, пропуская за матч 2,63 шайбы за матч (всего — 15). По итогам соревнований калининградец стал лучшим вратарём чемпионата, получив соответствующий кубок и памятные наручные часы.

Сейчас Максим выступает за Green Bay в USHL (североамериканской хоккейной лиге для юниоров) и считается одним из самых перспективных отечественных хоккейных вратарей. В Калининграде он тренировался первые шесть лет своей карьеры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«В поисках ада». Невзоров - о свободе и бедах России
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь