Хоккеист из Калининграда Максим Жуков назван лучшим вратарем юниорского ЧМ

Титул лучшей команды оспаривали сборные Канады, США, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Латвии, Белоруссии, Чехии и России.

Как рассказали в пресс-службе агентства по спорту, на групповом этапе россияне обыграли сверстников из Швеции, Белоруссии и Чехии с общим счётом 12:6, но проиграли сборной США 4:5 и со второго места вышли в плей-офф. В четвертьфинале подопечные Сергея Голубовича переиграли словаков 3:2 в овертайме, затем в полуфинале уступили 1:2 финнам за несколько секунд до конца дополнительного периода, а в матче за третье место разгромили шведов 3:0.

Вратарь Максим Жуков отразил почти 93 процента бросков, пропуская за матч 2,63 шайбы за матч (всего — 15). По итогам соревнований калининградец стал лучшим вратарём чемпионата, получив соответствующий кубок и памятные наручные часы.

Сейчас Максим выступает за Green Bay в USHL (североамериканской хоккейной лиге для юниоров) и считается одним из самых перспективных отечественных хоккейных вратарей. В Калининграде он тренировался первые шесть лет своей карьеры.