Рыбак четыре дня питался шиповником в ожидании спасателей
Пропавшего на озере Чаны в Новосибирской области рыбака нашли живым. Он четыре дня жил в стогу сена и питался шиповником, сообщает сайт Fishingsib.ru.
Пропавшего на озере Чаны в Новосибирской области рыбака нашли живым. Он четыре дня жил в стогу сена и питался шиповником, сообщает сайт Fishingsib.ru.
21-го апреля Андрей Захаров ушел на рыбалку в район Заячьего острова (озеро Чаны). Последний раз вышел на связь с родными в этот же день в 22:00. С тех на связь не выходил.
Через четыре дня поисков на одном из островов Игоря заметили спасатели куйбышевского
Бросить убежище Игорь не мог, так как определить направление, куда идти, не было возможности, к тому же лед становился опасно хрупким каждый день. Оставалось одно — ждать спасателей.
Обнаружив рыбака, сотрудники МЧС незамедлительно доставили его в Барабинск, где у него есть знакомые, которые посадили его на поезд и отправили домой в Новосибирский район области.
Комментаторы социальных сетей восхищаются мужеством рыбака. Местные жители отмечают, что с наступлением сезона летней рыбалки и отдыха несчастные случаи на озере не редкость.