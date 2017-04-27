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11:44 (мск), источник: VN.ru

Рыбак четыре дня питался шиповником в ожидании спасателей

Пропавшего на озере Чаны в Новосибирской области рыбака нашли живым. Он четыре дня жил в стогу сена и питался шиповником, сообщает сайт Fishingsib.ru.

21-го апреля Андрей Захаров ушел на рыбалку в район Заячьего острова (озеро Чаны). Последний раз вышел на связь с родными в этот же день в 22:00. С тех на связь не выходил.

Через четыре дня поисков на одном из островов Игоря заметили спасатели куйбышевского поисково-спасательного отряда. Со слов рыбака выжить ему помог жизненный опыт, который он получил, проходя службу в морских войсках. Четыре дня Игорь жил в стогу сена и питался подножным кормом. Рядом рос куст шиповника, ягоды которого содержат витамин С.

Бросить убежище Игорь не мог, так как определить направление, куда идти, не было возможности, к тому же лед становился опасно хрупким каждый день. Оставалось одно — ждать спасателей.

Обнаружив рыбака, сотрудники МЧС незамедлительно доставили его в Барабинск, где у него есть знакомые, которые посадили его на поезд и отправили домой в Новосибирский район области.

Комментаторы социальных сетей восхищаются мужеством рыбака. Местные жители отмечают, что с наступлением сезона летней рыбалки и отдыха несчастные случаи на озере не редкость.

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