Казанские автовокзалы вводят дополнительные рейсы в преддверии майских праздников

Автовокзал «Восточный» назначил дополнительные рейсы в Набережные Челны, Актаныш, Менделеевск и Мензелинск 28, 29 апреля, 3, 5 и 6 мая. Информацию можно получить в справочной службе вокзала по телефонам 8 (843) 233−41−17 , 8962−559−30−37.

С автовокзала «Южный» дополнительные автобусы отправятся в Тольятти, Нурлат, Чистополь, Нижнекамск, Базарные Матаки, Болгары и Черемшан 28 и 29 апреля, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Подробную информацию можно узнать в справочной службе автовокзала по телефонам 8 (843) 237 33−23, 237−33−20.