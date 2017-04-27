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12:00 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанские автовокзалы вводят дополнительные рейсы в преддверии майских праздников

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). Казанские автовокзалы организовали дополнительные рейсы в преддверии майских праздников. Автобусы будут отправляться с вокзалов «Восточный» и «Южный».

Автовокзал «Восточный» назначил дополнительные рейсы в Набережные Челны, Актаныш, Менделеевск и Мензелинск 28, 29 апреля, 3, 5 и 6 мая. Информацию можно получить в справочной службе вокзала по телефонам 8 (843) 233−41−17, 8962−559−30−37.

С автовокзала «Южный» дополнительные автобусы отправятся в Тольятти, Нурлат, Чистополь, Нижнекамск, Базарные Матаки, Болгары и Черемшан 28 и 29 апреля, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Подробную информацию можно узнать в справочной службе автовокзала по телефонам 8 (843) 237 33−23, 237−33−20.

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