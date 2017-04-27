Воронежская область заняла 7 место в России по качеству жизни
В 2016 году на соцподдержку населения региона направили 13,9 млрд рублей.
В 2016 году на соцподдержку населения региона направили 13,9 млрд рублей.
Воронежская область занимает седьмое место по качеству жизни в стране, заявил губернатор Алексей Гордеев на ежегодном отчете о работе регионального правительства в Воронежской областной думе в четверг, 27 апреля. В 2016 году на соцподдержку населения было выделено 13,9 млрд рублей, что на 3% больше, чем в 2015 году.
Социальную помощь в Воронежской области получают 800 тыс. жителей. Глава региона отметил, что очередь ожидающих места в