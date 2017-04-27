Алкоголь запретят продавать в местах массового празднования Дня Победы в Иркутске
В Иркутске 9 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя.
В Иркутске 9 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя.
Продавать алкогольную продукцию в розницу запретят в Иркутске в местах проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2017 года с 8:00 до 24:00. Как сообщает 27 апреля
Запрет коснется магазинов, расположенных на следующих улицах: Чкалова, Ленина, Российская, Нижняя Набережная, 3 Июля,