Алкоголь запретят продавать в местах массового празднования Дня Победы в Иркутске

Продавать алкогольную продукцию в розницу запретят в Иркутске в местах проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2017 года с 8:00 до 24:00. Как сообщает 27 апреля пресс-служба мэрии, такое распоряжение подписала председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман.

Запрет коснется магазинов, расположенных на следующих улицах: Чкалова, Ленина, Российская, Нижняя Набережная, 3 Июля, Сухэ-Батора, Рабочая, Декабрьских Событий, Желябова, Каландаришвили, Вампилова 2/2, Академика Образцова, 30 (площадь у Локомотивного депо), Новаторов, 3 (площадь у проходных Иркутского авиационного завода филиала ОАО «Корпорация» Иркут), Розы Люксембург, 215 В (торговый центр «ЕвроПарк»), Авиастроителей, 47, Карла Либкнехта, 245, Байкальская, 247, сквере им. Кирова, бульваре Гагарина, площади на бульваре Постышева и в районе рощи «Каштаковская».