Движение в центре перекроют вечером 28 апреля в связи с тренировкой Военного парада

Владивосток, 27 апреля, PrimaMedia.

Движение в центре Владивостока по улицам Светланской, Алеутской и другим перекроют завтра вечером, 28 апреля, в связи с тренировкой Военного парада. Движение транспорта будет остановлено с 21.00 до 00.00. Госавтоинспекция предлагает автомобилистам использовать альтернативные пути движения — по Суханова, Пушкинской и Луцкого, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.

28 апреля с 21. 00 до 00. 00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении тренировок Военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;.

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути движения по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.