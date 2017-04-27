Самолёт Джеки Чана прилетел в Новосибирск второй раз за неделю, об этом свидетельствуют данные портала «Flightradar24».

Самолёт Еmbraer Legacy 650 N688JC, принадлежащий известному актеру, вылетел из итальянского города Триест и в 8:50 приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачево» для дозаправки. Примерно в 9:30 самолёт отправился в направлении Юго-Восточной Азии. Прошлый прилёт борта Джеки Чана состоялся в начале недели, 24 апреля.

Напомним, ранее в «Толмачёво» для дозаправки приземлялся самолёт актёра Тома Круза.