Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Стала известна причина сбоя в обслуживании карт Сбербанка
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
США перебросят истребители-невидимки к границам РФ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Самолёт Джеки Чана прилетел в Новосибирск второй раз за неделю

Самолёт известного актера снова приземлился в Новосибирске для дозаправки и отправился в Юго-Восточную Азию.

Самолёт Джеки Чана прилетел в Новосибирск второй раз за неделю, об этом свидетельствуют данные портала «Flightradar24».

Источник: Flightradar24

Самолёт Еmbraer Legacy 650 N688JC, принадлежащий известному актеру, вылетел из итальянского города Триест и в 8:50 приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачево» для дозаправки. Примерно в 9:30 самолёт отправился в направлении Юго-Восточной Азии. Прошлый прилёт борта Джеки Чана состоялся в начале недели, 24 апреля.

Напомним, ранее в «Толмачёво» для дозаправки приземлялся самолёт актёра Тома Круза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
СМИ: Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь