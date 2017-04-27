В Уфе 28 апреля пройдет День беспилотников

28 апреля в Уфе пройдет День Беспилотников или «Ufo day», как называют его организаторы мероприятия — УГНТУ и Фонд поддержки и развития науки РБ. В рамках праздника пройдут: конференция об использовании беспилотных систем, семинар и презентации новейших разработок в это области.

Жители города смогут узнать больше об истории беспилотников, задать вопросы экспертам и разработкам и убедиться воочию, как работают квадрокоптеры. Начнется «Ufo day» в 10.00 в 11 корпусе УГНТУ по адресу улица Космонавтов, дом 4.