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12:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе 28 апреля пройдет День беспилотников

Жители города смогут познакомиться с историей летательных аппаратов.

28 апреля в Уфе пройдет День Беспилотников или «Ufo day», как называют его организаторы мероприятия — УГНТУ и Фонд поддержки и развития науки РБ. В рамках праздника пройдут: конференция об использовании беспилотных систем, семинар и презентации новейших разработок в это области.

Жители города смогут узнать больше об истории беспилотников, задать вопросы экспертам и разработкам и убедиться воочию, как работают квадрокоптеры. Начнется «Ufo day» в 10.00 в 11 корпусе УГНТУ по адресу улица Космонавтов, дом 4.

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