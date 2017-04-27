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16:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Трое казанцев стали жертвами мошенников

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). За последние несколько дней трое жителей Казани стали жертвами мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Так, накануне в полицию обратилась 63-летняя жительница Приволжского района, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, ей на сотовый позвонила незнакомая женщина и запросила информацию о банковской карте под предлогом перерасчета пенсии. Таким образом, со счета пенсионерки украли 15 тысяч рублей.

Несколькими днями ранее в полицию обратилась 60-летняя жительница Московского района с аналогичным заявлением. В результате действий аферистов пенсионерка лишилась восьми тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Также 34-летний житель Московского района Казани пытался приобрести квадроцикл через популярный сайт объявлений в Интернете. Договорившись обо всем с продавцом, мужчина перечислил на его счет 90 тысяч рублей, после чего продавец исчез. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

МВД Татарстана предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно следовать простым правилам, самое главное из которых — ни при каких условиях не перечислять деньги на неизвестные номера по просьбе незнакомых людей.

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