Сотрудники Воронежского заповедника: «В завозе кабанов необходимости нет»
В заказнике прокомментировали гибель животных
В заказнике прокомментировали гибель животных
Сотрудники Воронежского заповедника прокомментировали гибель кабанов
Работники заказника ожидают, что поголовье восстановится за
— В завозе кабанов в заповедник необходимости нет. Поголовье должно восстанавливаться естественным путем, как правило, за счет миграции с сопредельных территорий, — рассказали в
К концу января 2016 года в заповеднике было 700−760 кабанов. С декабря 2015 года по февраль 2016 года на его территории отловили 120 особей.
Контекст
В январе 2016 года Минприроды разрешил отрегулировать численность кабанов, возросшую в районе Уманского бора, и отловить 250 животных. В июне 2016 года на территории Воронежского заповедника егеря нашли двух мертвых кабанов. Трупы отправили на исследование в областную ветеринарную лабораторию, где диагностировали АЧС. В лаборатории Покрова диагноз подтвердили. Квартал лесничества Воронежского заповедника закрыли со всех сторон.