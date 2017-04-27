Сотрудники Воронежского заповедника: «В завозе кабанов необходимости нет»

Сотрудники Воронежского заповедника прокомментировали гибель кабанов из-за вспышки АЧС. Кабанов не уничтожили в связи с вирусом — они погибли сами, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе заказника в четверг, 27 апреля. Кабанов и следов их жизнедеятельности в заповеднике не встречали с 15 июля 2016 года.

Работники заказника ожидают, что поголовье восстановится за два-три года.

— В завозе кабанов в заповедник необходимости нет. Поголовье должно восстанавливаться естественным путем, как правило, за счет миграции с сопредельных территорий, — рассказали в пресс-службе Воронежского заповедника.

К концу января 2016 года в заповеднике было 700−760 кабанов. С декабря 2015 года по февраль 2016 года на его территории отловили 120 особей.

Контекст

В январе 2016 года Минприроды разрешил отрегулировать численность кабанов, возросшую в районе Уманского бора, и отловить 250 животных. В июне 2016 года на территории Воронежского заповедника егеря нашли двух мертвых кабанов. Трупы отправили на исследование в областную ветеринарную лабораторию, где диагностировали АЧС. В лаборатории Покрова диагноз подтвердили. Квартал лесничества Воронежского заповедника закрыли со всех сторон.