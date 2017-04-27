Более 700 крыш домов будет отремонтировано в Нижегородской области в 2017 году

По словам представителей фонда капитального ремонта МКД, сейчас приемочная кампания в самом разгаре — подрядчики активно сдают объекты, отремонтированные по программе 2016 года. .

«В 2017 году стоит задача отремонтировать 669 многоквартирных домов и завершить работы, переходящие с программы 2015−2016 годов. В целом, предстоит выполнить работы в 1 500−1 700 домах», — заявил и.о. руководителя фонда капремонта МКД Нижегородской области Владимир Челомин.

По словам руководителя фонда, предстоит выполнить более 3 тыс. видов работ: ремонт систем газоснабжения, водоотведения, водоснабжения, отопления, электрики, капитальный ремонт кровель и фасадов.

«Некоторые виды работ, в частности, ремонт систем газоснабжения, подрядчикам только предстоит освоить. Представители стройконтроля будут с особым вниманием относится к таким домам», — отметил Владимир Челомин.

Ранее сообщалось, что половина муниципалитетов региона рассматривает возможность стать техническими заказчиками работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.