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11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровчанка перепутала педали и сбила 7-летнего ребенка

Машина автолюбительницы заехала на крыльцо магазина.

Жительница областного центра перепутала педали газа и тормоза и совершила наезд на 7-летнего мальчика.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, авария произошла в октябре 2016 года. Виновницей ДТП стала 50-летняя местная жительница. Женщина парковалась на стоянке возле крыльца магазина на улице Сарыгина. Кемеровчанка перепутала педали газа и тормоза, в результате её машина перескочила через бордюр, отделяющий парковку от крыльца, и заехала на крыльцо. В это время по нему поднимался пострадавший мальчик с отцом. Мужчина успел отскочить от машины, а мальчик оказался под колесом. Ребенок получил оскольчатый перелом ноги, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Женщина признала свою вину полностью. Она пояснила, что получила права только накануне. В её отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Кемеровчанка может получить до 2 лет лишения свободы.

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