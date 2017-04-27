Московское метро выпустило билеты с Керченским мостом

«Тематические билеты категории “Единый” уже поступили в продажу. На лицевой стороне изображены судоходные арки — автомобильная и железнодорожная — наиболее мощные и красивые конструкции Крымского моста. Уже в августе-сентябре они будут установлены на фарватерные опоры. Это самая главная и сложная строительная операция нынешнего года», — говорится в пресс-релизе.

В поездах на всех линиях метро начали объявлять станции на английском языке

Рядом с судоходными арками на билете расположен хештег #КрымскийМост для соцсетей. На оборотной стороне — официальный логотип моста через Керченский пролив.

Билет категории «Единый» позволяет совершать поездки на метро, монорельсе, автобусе, троллейбусе и трамвае.

«Летом 2016-го в рамках информационной кампании “Мы строим мост” Московский метрополитен выпустил серию билетов с изображением строителей Крымского моста. Они вызвали большой интерес и были быстро раскуплены», — отмечает инфоцентр «Крымский мост».

19-километровый Керченский мост станет самым длинным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства моста — компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.