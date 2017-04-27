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13:28 (мск), источник: Интерфакс

Московское метро выпустило билеты с Керченским мостом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Московский метрополитен выпустил лимитированную серию билетов с изображением строящегося моста через Керченский пролив, сообщил информационный центр проекта «Крымский мост» в четверг.

Источник: Крымский мост

«Тематические билеты категории “Единый” уже поступили в продажу. На лицевой стороне изображены судоходные арки — автомобильная и железнодорожная — наиболее мощные и красивые конструкции Крымского моста. Уже в августе-сентябре они будут установлены на фарватерные опоры. Это самая главная и сложная строительная операция нынешнего года», — говорится в пресс-релизе.

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Рядом с судоходными арками на билете расположен хештег #КрымскийМост для соцсетей. На оборотной стороне — официальный логотип моста через Керченский пролив.

Билет категории «Единый» позволяет совершать поездки на метро, монорельсе, автобусе, троллейбусе и трамвае.

«Летом 2016-го в рамках информационной кампании “Мы строим мост” Московский метрополитен выпустил серию билетов с изображением строителей Крымского моста. Они вызвали большой интерес и были быстро раскуплены», — отмечает инфоцентр «Крымский мост».

19-километровый Керченский мост станет самым длинным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства моста — компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

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