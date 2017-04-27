Начался ремонт дороги к краевой клинической больнице № 1

Владивосток, 27 апреля, PrimaMedia.

Во Владивостоке начался ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям. Дорожные строители приступили к капитальному ремонту межквартальной дороги, ведущей к клинической больнице № 1 по улице Садовой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Работы выполняются по муниципальной программе «Здоровый город».

На участке от проспекта Острякова, 27 до улицы Садовой, 27 подрядная организация уже приступила к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Длина ремонтируемого участка составляет более 500 метров. После подготовительных работ дорожные строители уложат 2 слоя нового асфальтобетонного покрытия.