Начался ремонт дороги к краевой клинической больнице № 1
Подрядная организация уже приступила к демонтажу старого асфальта протяженностью 500 метров.
Подрядная организация уже приступила к демонтажу старого асфальта протяженностью 500 метров.
Владивосток, 27 апреля, PrimaMedia.
Во Владивостоке начался ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям. Дорожные строители приступили к капитальному ремонту межквартальной дороги, ведущей к клинической больнице № 1 по улице Садовой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Работы выполняются по муниципальной программе «Здоровый город».
На участке от проспекта Острякова, 27 до улицы Садовой, 27 подрядная организация уже приступила к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Длина ремонтируемого участка составляет более 500 метров. После подготовительных работ дорожные строители уложат 2 слоя нового асфальтобетонного покрытия.
Стоит отметить, что в этом году будут отремонтированы подъездные пути дороги к