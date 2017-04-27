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12:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Начался ремонт дороги к краевой клинической больнице № 1

Подрядная организация уже приступила к демонтажу старого асфальта протяженностью 500 метров.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 апреля, PrimaMedia.

Во Владивостоке начался ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям. Дорожные строители приступили к капитальному ремонту межквартальной дороги, ведущей к клинической больнице № 1 по улице Садовой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Работы выполняются по муниципальной программе «Здоровый город».

На участке от проспекта Острякова, 27 до улицы Садовой, 27 подрядная организация уже приступила к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Длина ремонтируемого участка составляет более 500 метров. После подготовительных работ дорожные строители уложат 2 слоя нового асфальтобетонного покрытия.

Стоит отметить, что в этом году будут отремонтированы подъездные пути дороги к клинико-диагностическому центру по ул. Светланской, 131 и к детской поликлинике № 2 по улице Нейбута, 27.

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