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12:38 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму в этом году прогнозируют снижение урожая клубники, черешни, персиков и яблок

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). От апрельских заморозков и внезапного снегопада в Джанкойском районе пострадали персики и клубника, в Симферопольском районе недосчитаются также персика и черешни, в Красногвардейском — яблок.

В Советском районе прогнозируют уменьшение урожая первого картофеля, а в Черноморском — горчицы. В то же время в регионах не спешат с окончательными выводами: реальная картина будет известна в течение нескольких дней. По предварительным прогнозам глав администраций шести районов полуострова, которыми они поделились в эфире радио «Спутник в Крыму», ягоды и фрукты в Республике будут, но в меньшем количестве, чем в прошлом году.

Так, глава Джанкойской районной администрации Александр Бочаров заявил, что минусовые температуры повлияют, в первую очередь, на урожай плодовых деревьев и ягод.

«Последние два дня заморозков до —2 особенно повлияют на яблони, персик, ягоды, клубнику. Абрикосы отцвели, и на них большого воздействия температура не имеет. Низкие температуры немного повлияли на озимые и ячмень. Есть небольшие площади, которые подверглись заморозкам, но в целом на пшенице это не сказалось», — отметил он.

Недосчитаются урожая те, кто рассчитывал на ранние овощи, высаженные в открытом грунте. По словам Бочарова, есть риск, что они не перенесли прошедшие морозы. При этом тепличным хозяйствам беспокоиться не стоит, уверен он.

«Пострадают те, кто рассчитывал вырастить ранний урожай в открытом грунте, здесь есть небольшой риск. Он скажется на раннем картофеле, который уже высадили. У нас есть виноград, который выращивают в теплицах, никакого значения понижение температуры на него не возымело», — отметил Бочаров.

Глава администрации Джанкоя сообщил, что холода скажутся на сроках созревания фруктов и овощей, однако это не сильно повлияет на урожайность в целом.

«Все равно ягоды и фрукты будут, но в чуть меньшем количестве», — заключил он.

В Симферопольском районе обеспокоены будущим урожаем персиков и черешни. Как заявил заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов, по предварительным прогнозам, мороз уничтожил от 20 до 50% будущего урожая косточковых.

«На территории Симферопольского района около 600 га садов, можно с уверенностью говорить, что основные плантации яблони сохранились практически на 100%, немного хуже ситуация с персиком и черешней. В разных частях района от 20 до 50% пострадал будущий урожай. Судить окончательно рано, мы ждем, что сейчас потеплеет, и тогда можно будет дать окончательную оценку. Урожай будет, и в достаточном количестве для того, чтобы накормить всех жителей полуострова», — заверил он.

В Красногвардейском районе под вопросом будущий урожай яблок. Глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага заявил, что заморозки повредили почки многолетних насаждений.

«Имеется оперативная информация о повреждении почек многолетних насаждений. По предварительным данным, на некоторых участках повреждения достигают 66%. Наши специалисты, определяя процент повреждения, сделали небольшой анализ, теперь придется уповать, чтобы специалисты ошиблись. Вчера мы отправили образцы многолетних насаждений на лабораторное обследование в Крымскую опытную станцию садоводства, надеемся, что мы ошиблись и ситуация может быть более радужная», — сказал он.

Не спешат с прогнозами в Советском районе, особенно после того, как в ночь на 27 апреля на почве зафиксировали заморозки. Как рассказал глава администрации Советского района Владимир Трегуб, в районе ранее уже успели высадить в открытый грунт картофель.

«Сегодня ночью были заморозки в степной местности до —3, и поэтому сейчас давать оценку по косточковым, садам и виноградникам рано. Посмотрим два-три дня, как себя покажут почки, до этого у нас заморозков сильных не было. В открытом грунте высаживали картофель, были первые всходы, посмотрим, как они проявят себя. В центре района сильных заморозков не было, а по окраинам в степи было до трех градусов мороза», — уточнил он.

В то же время Владимир Трегуб отметил, что ситуация по зерновым в районе удовлетворительная.

«Влаги достаточно, всходы очень хорошие, загадывать рано. Надеемся, что пройдут дожди и в мае, что повлияет на хороший урожай», — сказал он.

В большей степени повезло Кировскому и Черноморскому районам. Так, глава Кировской районной администрации Анатолий Покидченко заверил, что в районе рассчитывают на достойный урожай фруктов и винограда.

«Резкое похолодание и заморозки не нанесли ощутимый урон плодово-ягодным культурам. Часть плодовых деревьев уже отцвели, часть не зацвели, поэтому сельхозпроизводители уверены, что в Кировском районе будет получен достойный урожай фруктов и винограда. На открытом грунте пока будем только приступать к высаживанию овощей, сроки посадки еще не наступили, поэтому по району нет опасения», — сказал он.

По словам главы администрации Черноморского района Людмилы Глушко, в целом ситуация в районе благоприятная, но в то же время есть вероятность, что в этом году могут возникнуть проблемы с урожаем горчицы.

«Не могу сказать, что понижение температуры в предыдущие два дня причинило убытки нашим сельхозпредприятиям, обзвонили практически всех. Единственное — могут быть повреждения горчицы, но сегодня говорить об этом рано, поскольку еще результатов погодных условий нет, заморозки нас коснулись в меньшей степени», — отметила Глушко.

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