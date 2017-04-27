В Сочи женщина на скорости 100 км в час ехала по встречной полосе
Очевидцы экстремального заезда прислали в редакцию видео, где по федеральной трассе по встречной полосе девушка мчит в сторону Адлера. Полиция уже начала поиски нарушительницы.
Очевидцы экстремального заезда прислали в редакцию видео, где по федеральной трассе по встречной полосе девушка мчит в сторону Адлера. Полиция уже начала поиски нарушительницы.
На федеральной трассе сейчас ведутся работы по ремонту подпорной стены, поэтому трасса в этом месте заужена. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. По некоторым данным, на автомобиле были номера Тюменской области.
«В настоящее время водитель транспортного средства устанавливается. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность: штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев», — прокомментировала начальник