В Сочи женщина на скорости 100 км в час ехала по встречной полосе

На федеральной трассе сейчас ведутся работы по ремонту подпорной стены, поэтому трасса в этом месте заужена. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. По некоторым данным, на автомобиле были номера Тюменской области.

«В настоящее время водитель транспортного средства устанавливается. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность: штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев», — прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ ПО Краснодарскому краю Мария Пирогова.