Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках в центре Нижнего Новгорода 9 мая
Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках в центре Нижнего Новгорода 9 мая.
Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках в центре Нижнего Новгорода 9 мая.
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве культуры 27 апреля 2017 года.
Площадь Минина и Пожарского На площади Минина и Пожарского с 10:00 — 10:45 пройдет военный парад войск Нижегородского гарнизона,
с 10:45 — 11:00 — построение колонны ветеранов и движение к Вечному огню и начало всероссийской акции «Бессмертный полк» (время уточняется).
С 11:15 — 11:40 ритуал у Вечного огня, с 11:40 — 12:20 встреча губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с ветеранами Великой Отечественной войны.
15:00 — 16:00 —
16:00 — 17:00 — Народный блок «Из далека долго течет река Волга».
17:00 -18:00 — Программа Нижегородского Губернского оркестра.
18:45 — 18:55 — Поздравление Валерия Шанцева с Днем Победы.
18:55 — 19:05 — Всероссийская минута молчания.
19:05 — 20:00 — Выступление духового оркестра и ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии России.
20:00 — 20:30 — Программа «Споемте, друзья…».
20:30 — 22:00 — Молодежная программа «Будущее за нами…».
22:00 — Фейерверк.
Сквер у памятника Козьме Минину
11:00 — 13:00 — Всероссийская акция «Солдатская каша».
Площадка от Дмитриевской до Кладовой башни
12:00 — 16:00 — Выставка военной бронетехники.
Площадка от Дмитриевской до Пороховой башни
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Территория Нижегородского кремля. Площадка перед выставкой военной техники
12:00 — 14:00 — программа «Вспоминая военные традиции»,
Площадка у Зачатьевской башни
14:00 — 17:00 — Выставка «По дороге времени».
09:00 — 19:00 — Программа «Музыка, опаленная войной».
Театральная площадь
12:00 — 16:00 — Социальная акция «Подвиги медицинских работников во время Второй мировой войны и в наше время».
12:00 — 16:00 —
Центр культуры «Рекорд»
10:00 — 17:00 —
12:00 — 16:00 — Конкурс детского рисунка «Спасибо за Победу!».
10:00−21.00 — Фотовыставка «Мы помним».
13:00 — Документальный фильм «Бакуров».
17:00 — Моноспектакль «Память».
18:30 — Документальный фильм «Бакуров».
20:00 — Художественный фильм «Случай с Полыниным».
Парк Победы на Гребном канале
12:00 — 22:00 — Праздничная
16:00 — 19:00 —
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека (Белый зал)
10:00 — Фильм «Горячий снег».
13:00 — Фильм «Единственная дорога».
Нижегородский государственный художественный музей
11:00 — 19:00 — Выставка «Победа глазами детей».
17:00 — 17:25 — Песочное шоу «Дорогами войны».
Усадьба Рукавишниковых
12:00 — 19:00 — Постоянная экспозиция «Великая Победа».
Нижегородский государственный выставочный комплекс
11:00 — 19:00 — Выставка произведений ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Алексея Чаннова.