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12:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках в центре Нижнего Новгорода 9 мая

Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках в центре Нижнего Новгорода 9 мая.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве культуры 27 апреля 2017 года.

Площадь Минина и Пожарского На площади Минина и Пожарского с 10:00 — 10:45 пройдет военный парад войск Нижегородского гарнизона,

с 10:45 — 11:00 — построение колонны ветеранов и движение к Вечному огню и начало всероссийской акции «Бессмертный полк» (время уточняется).

С 11:15 — 11:40 ритуал у Вечного огня, с 11:40 — 12:20 встреча губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с ветеранами Великой Отечественной войны.

13:00—14:00 — Концертная программа коллективов ДК ГАЗ «Победный май».

14:00—15:00 — Гала-концерт победителей XIII Всероссийского конкурса хореографических и цирковых коллективов «Нижегородская мозаика».

15:00 — 16:00 — Гала-концерт победителей конкурса межрегионального эстрадного творчества Хит Парад «Виват! Победа!».

16:00 — 17:00 — Народный блок «Из далека долго течет река Волга».

17:00 -18:00 — Программа Нижегородского Губернского оркестра.

18:00—18:30 — Вокальное трио «Интро» (Нижний Новгород) «Песни, опаленные войной».

18:30—18:45 — Тематический пролог «Ордена Победы».

18:45 — 18:55 — Поздравление Валерия Шанцева с Днем Победы.

18:55 — 19:05 — Всероссийская минута молчания.

19:05 — 20:00 — Выступление духового оркестра и ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии России.

20:00 — 20:30 — Программа «Споемте, друзья…».

20:30 — 22:00 — Молодежная программа «Будущее за нами…».

22:00 — Фейерверк.

Сквер у памятника Козьме Минину

11:00 — 13:00 — Всероссийская акция «Солдатская каша».

Площадка от Дмитриевской до Кладовой башни

12:00 — 16:00 — Выставка военной бронетехники.

Площадка от Дмитриевской до Пороховой башни

12:00—16:00 — Проведение мастер-классов «Солдатский треугольник» и акция «Книговорот по-нижегородски»,

с 12:00—16:00 интерактивные программы для детей: конкурс рисунков на асфальте «Дети рисуют Победу», игровая площадка «Играем вместе!»: игры разных лет и поколений, арт-площадка, праздничная акция «Подарок ветерану»,

12:00—16:00 спортивная программа «Сила Победы».

Территория Нижегородского кремля. Площадка перед выставкой военной техники

12:00 — 14:00 — программа «Вспоминая военные традиции»,

13:30—16:00 детская военно-поисковая игра «Огонь. Скорость. Броня»,

14:00—17:00 — праздничная программа «Наша Победа».

Площадка у Зачатьевской башни

14:00 — 17:00 — Выставка «По дороге времени».

09:00 — 19:00 — Программа «Музыка, опаленная войной».

Театральная площадь

12:00 — 16:00 — Социальная акция «Подвиги медицинских работников во время Второй мировой войны и в наше время».

12:00 — 16:00 — Спортивно-патриотическое мероприятие «Подтянись за каждый день войны».

Центр культуры «Рекорд»

10:00 — 17:00 — Мастер-классы от творческой лаборатории «РестАрт».

12:00 — 16:00 — Конкурс детского рисунка «Спасибо за Победу!».

12:00—14:00 — Чай и угощение для ветеранов.

10:00−21.00 — Фотовыставка «Мы помним».

13:00 — Документальный фильм «Бакуров».

17:00 — Моноспектакль «Память».

18:30 — Документальный фильм «Бакуров».

20:00 — Художественный фильм «Случай с Полыниным».

Парк Победы на Гребном канале

12:00 — 22:00 — Праздничная культурно-развлекательная программа.

16:00 — 19:00 — Арт-проект «Рио-Рита — радость Победы».

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека (Белый зал)

10:00 — Фильм «Горячий снег».

13:00 — Фильм «Единственная дорога».

Нижегородский государственный художественный музей

11:00 — 19:00 — Выставка «Победа глазами детей».

17:00 — 17:25 — Песочное шоу «Дорогами войны».

Усадьба Рукавишниковых

12:00 — 19:00 — Постоянная экспозиция «Великая Победа».

Нижегородский государственный выставочный комплекс

11:00 — 19:00 — Выставка произведений ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Алексея Чаннова.

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