Ликвидирована сильнейшая футбольная команда Красноярского края

Многократный чемпион Красноярского края по футболу — «Лесстройинвест» из Пировского района — прекратил свое существование. Команда не будет принимать участие в региональных турнирах в этом сезоне.

Президент «Лесстройинвеста» и глава одноименной компании Сергей Михайлов признался корреспонденту Sibnovosti.ru, что причиной закрытия проекта стали финансовые трудности. При этом он не исключил варианта, что ЛСИ будет возрожден в будущем.

«Причиной закрытия команды стало тяжелое финансовое положение. Очень жалко, обидно. Решение принималось непросто — я над ним полгода думал. Этой зимой не выступали, а летом решили не играть, потому что слишком дорого. Футболисты пойдут кто куда — я им сказал, что на произвол судьбы не бросаю, что готов помогать в аренде полей и решении других вопросов. Новый проект будет, когда восстановим финансовое положение», — рассказал Михайлов.

«Лесстройинвест» в последние годы являлся лидером краевого футбола. Команда из Пировского района, костяк которой составляли красноярцы, четыре раза подряд выигрывала чемпионат Красноярского края — с 2013 по 2016 годы. При этом пировчане в рамках турнира за четыре года проиграли всего один матч. Также ЛСИ являлся постоянным фаворитом регионального кубка.

В последнее время любительские футбольные команды Красноярска испытывают серьезные финансовые трудности. Так, в 2016 году закрылась «Формула», выигрывавшая медали краевого чемпионата. В том же году прекратила свое существование «Реставрация» — сильнейшая команда Сибири. Однако владелец клуба Николай Коваленко договорился об объединении с «Рассветом», после чего обновленная команда получила двойное название, под которым играет и сейчас — «Рассвет-Реставрация».