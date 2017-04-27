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13:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сообщили о погоде на ближайшие три дня и майские праздники

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 27 апреля на заседании Республиканской противопаводковой комиссии и Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ бассейна реки Белой начальник отдела гидрологии и государственного водного кадастра республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Зайцева озвучила прогноз погоды по региону на ближайшие три дня.

Источник: Башинформ

В пятницу, 28 апреля, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +2,+7 градусов, днем +15, +20.

В субботу, 29 апреля, также переменная облачность, без осадков. Местами днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +3,+8, по северо-востоку до -2, днем +13,+18.

В воскресенье, 30 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 3−8 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2,+7, в северных районах до -3, днем +10,+15, по югу до +20.

Галина Зайцева сообщила прогноз погоды по Башкортостану с 1 по 10 мая.

«В первой декаде ожидается умеренно теплая погода со средней температурой воздуха около и на один градус выше нормы. В первой пятидневке вероятность осадков небольшая. Преобладающая температура воздуха ночью +2,+7, днем 16−21. Во второй пятидневке вероятность осадков увеличится, температура воздуха днем несколько понизится», — рассказала сотрудник Башгидрометцентра.

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