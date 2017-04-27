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17:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Кравченко об увольнениях главврачей: Не вижу медучреждений, где нужно взять и оторвать кому-то голову

В ближайшее время кадровых перестановок на уровне руководителей медицинских учреждений не планируется. Об этом заявил глава областного Минздрава Александр Кравченко на пресс-конференции в четверг, 27 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— Сегодня я не планирую никаких перестановок, потому что я просто не вижу того места, где нужно взять и кому-то оторвать голову, я извиняюсь, — сказал Кравченко.

Он отметил, что «видит ответный взгляд», когда ставит перед главврачами задачи. «Надеюсь, что эти задачи будут реализовываться. Эффективность выполнения этих задач — ну надо три-четыре месяца, когда я будут понимать, происходит что-то из того, о чём мы договорились с этим руководителем, или не происходит. Если мы не будем решать задачи, тогда я вынужден буду принимать какие-то организационные, кадровые решения», — пояснил чиновник.

Вместе с тем Кравченко подчеркнул, что считает работу некоторых руководителей недостаточно эффективной и сообщил им об этом. «Я сказал, чем я недоволен и какие задачи перед ними ставлю, чтобы они остались на своих местах, — уточнил глава областного Миздрава. — Чтоб вам сказать, что у меня есть список из пяти-шести руководителей, которых я завтра начну освобождать, — такого нет».

Кравченко также добавил, что, возможно, рассмотрит «варианты с ротацией кадров в том или ином порядке». «Но здесь нужно хуже не сделать, потому что любое изменение так или иначе приведёт к какой-то временной стагнации, а это то, чего в наших действующих условиях мы просто не можем допустить», — отметил чиновник.

Комментируя увольнение главврача областной клинической больницы Константина Полякова, он пояснил, что бывший руководитель «не использовал весь тот управленческий потенциал, который можно было бы использовать на его месте». На решение также повлиял визит врио губернатора Антона Алиханова.

Константин Поляков покинул пост главврача областной клинической больницы в марте. Контракт c ним не продлили «без объяснения причин». По словам работников больницы, коллектив «был потрясён». После этого обязанности руководителя исполнял Игорь Вайсбейн. В апреле исполняющим обязанности главврача назначили приехавшего из Москвы Романа Вискова.

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